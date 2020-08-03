شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: كيف يتم تعقيم حصى الجمرات وتغليفها قبل تسليمها إلى الحجاج؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهر مقطع فيديو، جانباً من عملية تعقيم حصى الجمرات وتغليفها قبل تسليمها للحجاج، حتى تكون آمنة.

وبيّن الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، كيفية تعقيم حصى الجمرات بواسطة الفرق المعنية بذلك، ومن ثم وضعها في أكياس وغلقها.

وتوجه حجاج بیت الله الحرام أمس (السبت)، إلى منشأة الجمرات بمشعر منى، لرمي الجمرات الثلاث.

وجرت عملية رمي الجمرات، وسط إجراءات أمنیة وصحیة وتدابیر وقائیة، إلى جانب توفير خدمات متكاملة.

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