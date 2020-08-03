شاهد صورة تلخص معاناة أبناء عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - تعاني مديريات العاصمة عدن من أزمة مياه خانقة في ظل غياب الجهات المعنية بالمحافظة. ويقول مواطنون ان ازمة شحة المياه تضرب مديرية صيرة على وجه الخصوص. Advertisements ويتساءل مواطنون اين دور مدير عام المياه فتحي السقاف اتجاه مايحدث من أزمة خانقة. وقالوا ان ازمة المياه تحدث في كل عيد سنويا وسط معاناة كبيرة للاهالي.

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