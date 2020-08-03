شكرا لبحثكم عن خبر تعيين محافظاً لمحافظة الضالع .. الإسم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدرت حكومة الاطفال والشباب في اليمن قراراً بتعيين محافظاً لمحافظة الضالع . Advertisements وحسب القرار فقد صدر قرار بتعيين مروان مصلح الدودحي محافظا لمحافظة الضالع في حكومة الشباب والأطفال . وذكرت المصادر ان مروان أخو الشهيد وإبن عم الشهداء ونسب الشهداء وقريب الشهداء ومن عائلة الشهداء الأبطال آل الدودحي وتم وصفها باللفتة الرائعة من رئيس وزراء حكومة الشباب والأطفال في اليمن.

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