شكرا لبحثكم عن خبر بالصور : مذيع قناة ابوظبي يكشف عن المسلخ الاوسخ في العالم وموقعه في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصف الإعلامي عادل اليافعي مذيع قناة ابوظبي الاماراتية مسلخ المنصورة بالاوساخ في الكرة الارضية. وقال اليافعي ان مسلخ المنصورة اعتقد الاوسخ والأقدر على سطح الكرة الأرضية. Advertisements وواصل قائلا شي لا يصدقه عقل مما يحدث في مسلخ المنصورة. وخاطب نشطاء ان على الجهات المعنية بالمحافظة تحمل المسؤولية تجاه مايحدث في المسلخ.

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