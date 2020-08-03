شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يحبط مخطط الشرعية لإطلاق شركة واي للاتصالات النقالة من عدن .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فاجئت جماعة الحوثيين في صنعاء بإفتتاح شركة الاتصالات واي . ودشنت شركة واي للاتصالات من مقرها الرئيسي في صنعاء عملها من جديد تحت شعار "انطلاقة جديدة". وتم إعادة تفعيل وتشغيل الشركة وتجاوز المشاكل السابقة، وإيجاد الحلول والبدء بمرحلة جديدة ومنافسة وخلق بيئة عمل ناجحة للموظفين وجميع العاملين. Advertisements جاء ذلك في حين كانت جهات تابعة للاتصالات في عدن تستعد لتشغيل الشركة مجددا بعدن. وستعمل على إعادة تشغيل جميع الابراج وربطها بمزود الانترنت 4G. و سيتم فتح جميع فروع ومراكز خدمات في الجمهورية ابتداء من بعد عيد الأضحى المبارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يحبط مخطط الشرعية لإطلاق شركة واي للاتصالات النقالة من عدن .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.