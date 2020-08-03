شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تفتح منافذها امام المواطنبن و الوافدين و تضع شرطين للدخول إلى أراضيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إنه لن يسمح بدخول غير الكويتيين القادمين من الدول المشمولة بقرار حظر الدخول إلى البلاد سواءً أكان القدوم بشكل مباشر من تلك الدول أو عبر رحلات (ترانزيت) من دولة أخرى غير مشمولة ما لم يستقروا في بلد الـ(ترانزيت) 14 يوماً. ، بحسب ما اوردته وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“.

وقالت في بيان صحفي أنه يتعين على الوافد بعد البقاء في بلد الـ(ترانزيت) لمدة 14 يوماً إجراء فحص الخلو من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ال(بي.سي.آر)، وتقديم شهادة معتمدة تثبت خلوه من المرض، على ألا تزيد صلاحيتها عن 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ الوصول إلى البلاد.

وكانت إدارة الطيران المدني الكويتية قد حظرت الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر، بناءً على تعليمات السلطات الصحية المحلية لمجابهة انتشار عدوى الفيروس المستجد، وشمل القرار دول الهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش والفلبين وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيريلانكا. ونيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيغرو وجمهورية الدومينيكان وكوسوفا.