شكرا لبحثكم عن خبر التيار الراجع يقتل مهندس كهرباء في لحج.. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي في محافظة لحج يوم امس الاحد مهندس الكهرباء اشرف محمد علي شهاب اثناء قيامه بإصلاح المشاكل في احد الاعمدة المكتظة بالخيوط المشبوك بعضها عشوائيا.

وقال عارف باعوين رئيس نادي انطلاق الوهط الرياضي، ان اشرف توفي بالراجع الناجم عن الربط المشترك الذي يقوم به بعض المواطنين بقصد الحصول على تيار مستمر من خطهم والخط المجاور لهم بطريقة عشوائية.

وكتب باعوين يشرح القصة في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه:

"اليوم في لحج توفي أحد فني الكهرباء اشرف محمد علي شهاب وللأسف بسبب الراجع حيث البعض يشغل من خطين والبعض يشغل الماطور دون أن يقم بإغلاق وفصل التيار. فيذهب الخط العام"