شكرا لبحثكم عن خبر نعمان: دولة صالح العميقة لاتزال ممسكة بالحكم في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الناشط الحقوقي محمد قاسم نعمان ان دولة الرئيس السابق علي عبدالله صالح لاتزال الممسكة بالحكم في اليمن.

واكد نعمان ان هناك من يريد اعادة الحكم الى ورثة صالح.

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وأضاف بالقول: "الدولة العميقة التي شكل بنيانها عفاش مازلت موجودة، وما زالت هي الحاكمة، وما زالت أسرة عفاش في مواقع الحكم، و المتواجدين اليوم في مختلف مكونات الحكم مدنيين ومشايخ وعسكريين و امنيين و دبلوماسين هم ممن كانوا يعملون و يشاركون عفاش في تسييد حكمه..

وبين هؤلاء من يهاجم اليوم عفاش في الليل والنهار لزوم بقائه في السلطة والحكم،

وهناك اليوم من يسعى إلى إعادة تسليم الحكم لورثة عفاش وبالذات من اسرته..... ومنهج الحكم القائم هو نفس منهج حكم عفاش مع فارق ان الوضع وطريقة الحكم اليوم هو الأسوء في كل المجالات... وبقي عفاش مقارنة بهم هو الاكفى...