شكرا لبحثكم عن خبر مدير امن عدن الاسبق للمحافظ لملس :ان الوعد كان مسئولا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعا مدير سابق لامن عدن لدعم جهود المحافظ الجديد لعدن احمد حامد لملس.

واكد العميد مصعب الصوفي على ضرورة دعم جهود المحافظ لملس مهما كانت التحديات.

الصوفي قال انه لابديل رغم الصعاب عن دعم جهود المحافظ لملس.

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واضاف بالقول: "تغريدة الاخ المحافظ الجديد لمحافظة عدن و هي عبارة عن كلمات طيبة و تبعث بعض من الامل و لكن الوضع في عدن صعب و جميعنا ندرك هذا .

انا شخصيا اتمنى له التوفيق في مهامه و ان يجعل من كلماته هذه برنامج عمل له .

علينا جميعا أن نساعده سواء كنا مختلفين معه أو متفقين و يجب علينا ايضا ان نضع عدن كسقف لخلافاتنا او اتفاقنا لا نتجاوزه و تكون نقطة جامعة للجميع للعمل لمصلحتها و لمصلحة ناسها الذين يعانون كثيرا.

أعانك الله على تنفيذ وعدك ( أن الوعد كان مسئولا )