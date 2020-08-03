شكرا لبحثكم عن خبر "عريس يمني" يلغي حفل زفافه باللحظات الأخيرة ويضرب أروع مثال في الإنسانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن شاب يمني إلغاء حفل زفافه وتخصيص التكاليف المادية للفرح لصالح أسرة نازحة تضرر مخيمها بفعل السيول في محافظة مأرب.

وأقر الشاب رضوان الوصابي في منشور بصفحته على فيسبوك، إلغاء مراسم عرسه وتخصيص مبلغ الفرح لصالح أسرة نازحة من الأسر التي تضررت مخيماتها مؤخراً بفعل السيول في مأرب.

وقال الوصابي: "بالأمس وفي حين كنت أرتب لمراسم حفل زفافي، وعلى بعد مسافة ليست بالبعيدة من مكان سكني جاء المطر وتدفقت السيول الجارفة فأخذت مخيمات النازحين، تضرر وتشرد الكثير منهم وباتوا بلا مأوى ولا معين في وطن لا يعرف إلا الموت".

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وأضاف: "كنت أرى أمام عيني مساكن النازحين وهي تطفو على المياه الجارفة"، معربا عن ألمه حيال المشهد.

وتابع: "كيف لي أن أفرح والنازحون يعانون من ألم الفراق الأول ومعاناة الحرب والآن معاناة الأمطار والسيول التي هدمت مخيماتهم ومساكنهم وأفقدتهم كل ممتلكاتهم وضاعت من بين أيديهم فرحة العيد المفترضة".

وأوضح الشاب اليمني أنه قرر إلغاء مراسم احتفاله بعرسه بعد مشاورات أجراها مع أصدقائه الذين أيدوا الفكرة.