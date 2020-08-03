شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مخترع يمني بفيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي الأحد، رجل الأعمال والشخصية الاجتماعية، المخترع اليمني محسن جبران أحمد الرشيدي اليافعي، في المملكة العربية السعودية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وتأتي وفاة الرشيدي بعد إصابته بفيروس كورونا، وادخل على إثرها إحد مشافي العاصمة السعودية الرياض، وبعد قضاء أكثر من شهر في المستشفى فارق الحياة امس الأحد.

ويعد الرشيدي من رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية، حيث يدير شركة "بوبه" للمقاولات وفروعها في المملكة، وله إبتكار في مجال صناعة طوب البناء، كما أنه من الشخصيات الوطنية الاجتماعية ورجل خير ساهم في دعم العديد من مشاريع الطرق والمدارس والوحدات الصحية، وكذلك دعم الأفراد والمحتاجين من الفقراء والمرضى.

الجدير بالذكر أن الرشيدي سبق وابتكر آلةً إنتاجية تختصر العديد من مراحل الانتاج وتضاعف المنتج مرات عديدة، في مجال صناعة طوب البناء، وقد نال مقابل هذا الابتكار تكريما على اعلى المستويات في المملكة العربية السعودية، وتناولت إنجازه العديد من الصحف والمواقع الإخبارية في المملكة، كما تم تكريمه من قبل الرئاسة اليمنية.