سيول جارفة تتجه نحو العاصمة صنعاء قادمة من مديريتي خولان وسنحان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، مساء اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرياح الشديدة والصواعق الرعدية التي ضربت مناطق متفرقة في أمانة العاصمة وضواحيها.



وأفادت مصادر محلية أن سيول جارفة تتجه الآن صوب العاصمة صنعاء قادمة من مديريتي خولان وسنحان.

وهو ما وجب التنويه وعلى جميع المواطنين في العاصمة صنعاء أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن السائلة ومجاري تدفق سيول الأمطار الغزيرة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق اليوم الأحد، أجواء غائمة وهطول أمطار على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 الساعة المقبلة.

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وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية ستكون غائمة بوجه عام وهطول أمطار متفاوتة الشدة “متوسطة إلى غزيرة”، مصحوبة بالعواصف الرعدية مع رياح نشطة السرعة من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً وتمتد إلى الهضاب الداخلية لمحافظات “مأرب، الجوف، البيضا، شبوة وحضرموت”.

وأشار إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون غائمة مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة “متوسطة إلى غزيرة” على السواحل الغربية أثناء الليل والصباح الباكر وتمتد إلى المناطق الداخلية منها، وهطول أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية والرياح نشطة السرعة تصل أقصى سرعة إلى 25 عقدة.

وذكر المركز أن الأجواء بالمناطق الصحراوية، غائمة جزئياً إلى غائمة مع تشكل السحب الركامية التي يرافقها هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من صحاري محافظات “حضرموت وشبوة ومأرب والجوف” والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي أرخبيل سقطرى ستكون الأجواء غائمة جزئياً مع هطول أمطار خفيفة والرياح جنوبية غربية نشطة إلى شديدة قد تصل سرعتها إلى 35 عقدة.