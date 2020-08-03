توقعات بهطول أمطار غزيرة على عشر محافظات يمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، الأحد، بهطول أمطار غزيرة على عشر محافظات. وأوضح في نشرته التي أطلع عليها " المشهد اليمني "، بهطول أمطار على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 الساعة المقبلة، متفاوتة الشدة “متوسطة إلى غزيرة”، مصحوبة بالعواصف الرعدية مع رياح نشطة السرعة من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً وتمتد إلى الهضاب الداخلية لمحافظات “مأرب، الجوف، البيضاء، شبوة وحضرموت”. وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة “متوسطة إلى غزيرة” على السواحل الغربية أثناء الليل والصباح الباكر وتمتد إلى المناطق الداخلية منها، وهطول أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية. ونوه المركز بهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من صحاري محافظات “حضرموت وشبوة ومأرب والجوف”. ولفت إلى هطول أمطار خفيفة على أرخبيل سقطرى. وحذر المركز المواطنين بالمناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، خاصة وأن الأرض رطبة ومشبعة بمياه الأمطار، ما يسهل تدفق السيول .. ناصحاً بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والحذر من الانهيارات الصخرية والطينية والانخفاض في الرؤية الأفقية في الطرق والمنعطفات الجبلية. ونبه مرتادي البحر وربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية وأعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية لليمن. وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء و معظم المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية.

