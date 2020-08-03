الدفاعات الجوية اليمنية اسقط طائرة استطلاع أمريكية قبالة جيزان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية، الاحد، من اسقاط طائرة استطلاع أمريكية قبالة جيزان. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع أمريكية نوع (آر كيو 20) في أجواء مديرية حرض قبالة جيزان بسلاح مناسب. وأشار إلى أن العملية موثقة بعدسة الإعلام الحربي.

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