شركة النفط تعلن عن وصول سفينة بنزين تغطي احتياج المواطنين لخمسة أيام فقط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

قالت شركة النفط اليمنية إن السفينة دوبرا التي وصلت امس إلى ميناء الحديدة والتي تحمل 25 الف و993 طن من مادة البنزين، لا تغطي احتياج المواطنين من هذه المادة سوى لخمسة أيام.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الإفراج عن هذه السفينة التي بلغت مدة احتجازها من قبل تحالف العدوان 118 يوم، لا يمثل حلا لمعالجة أزمة المشتقات النفطية وإنهاء مظاهرها وإنماء أحد الأساليب التي يستخدمها العدوان لإلحاق أكبر قدر من الضرر والمعاناة بملايين اليمنيين.

وأكدت الشركة أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز 16 سفينة منها سفينتين تحملان مادة المازوت وسفينتين غاز منزلي و12 سفينة “بنزين وديزل” ولفترات متفاوتة بلغت أقصى مدة احتجاز 126 يوم.

ولفت البيان إلى أن استمرار دول تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية يتسبب في خسائر وغرامات مالية كبيرة يتحملها المواطن .. مؤكدا أن هذه الممارسات التعسفية تأتي ضمن مخططات تآمرية وإجراءات عقابية ضد ملايين اليمنيين.