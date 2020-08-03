شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطفت الانظار واذهلت الجميع بجمالها الشديد .. إبنة الفنانة هيفاء وهبي في ظهور جديد لم يتخيله أحد ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفا وهبي مؤخرا صوراً على حسابها الخاص على انستغرام لجلسة تصوير خضعت لها حيث ارتدت فستانا باللون الأخضر الفيروزي من توقيع المصممة نورا العبدالله. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • علامات الساعة في الكويت .. مواطن يختلي بزوجة شقيقة في المطبخ ..وماحدث كان مفاجئ ولم يتخيلة أحد ..شاهد • خطفت الانظار واذهلت الجميع بجمالها الشديد .. إبنة الفنانة هيفاء وهبي في ظهور جديد لم يتخيله أحد ..شاهد • مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تثير الجدل من جديد وتستعرض مفاتن جسدها بطريقة صادمة ..وتعترف انها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد الفيديو • بقميص مفتوح وبدون حمالة صدر .. مذيعة فاتنة الجمال تقدم نشرة الأخبار وهي شبة عارية من اجل جذب المشاهدين... شاهد الفيديو • فتاة مراهقة لم تستطع مقاومة وسامة زميلها في العمل فخانت زوجها معه .. شاهد كيف تم معاقبتها بطريقة لم تخطر على بآل أحد ..وكانت فضيحتها بجلاجل .."فيديو" • النجمة "أمل الشهراني" والمقاطع الاباحية .. ظهور جديد وصادم ومفاجأة غير متوقعة للفتيات السعوديات ..شاهد Advertisements • شاهد أول صورة للنجمة الجديدة لمسلسل "باب الحارة" ..فنانة متحولة جنسيا لم يستطع المخرج تمالك نفسه امام جسمها المثير .."صور" • قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد • مشهورة سعودية مع صديقتها في وضعيات مخلة برفقة شباب بأحد الاستراحات .. ملابس مثيرة للغرائز وفضيحة لم يتوقعها السعوديون ..والمفاجأة من هي الفتاة ..شاهد الفيديو • نجمة مسلسل أرطغرل تستفز جمهورها وتنشر صورتها شبه عارية ..كشفت عن مناطقها الحساسة وتفاصيل جسمها المثير ..شاهد • عائلة سعودية تتعرض لموقف مرعب في أول أيام العيد ..خرجو لذبح الأضحية في حوش المنزل فوجدو "اسداً" بدلاً عنها ..شاهد الفيديو • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وبدت زينب بغاية الجمال ووضعت اكسسوار شعر جعلها تبدو كالأميرات. وعلقت زينب على الصور بالقول: "من احلى جلسات التصوير اللي سويتها انغرمت بجمال الفستان انتو شو رأيكن؟".

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