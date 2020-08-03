شكرا لبحثكم عن خبر توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الأحد، بهطول أمطار غزيرة على عشر محافظات. وأوضح في نشرته التي أطلع عليها " المشهد اليمني "، بهطول أمطار على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر سياسية وإعلامية، عن أهم الخطوات التي سيتم تنفيذها قبل تشكيل الحكومة المشتركة، بموجب اتفاق الرياض والآلية التي اعلنت عنها السعودية لتسريع تنفيذ الاتفاق.

وبحسب المصادر فإن من اهم الخطوات التي يجب تنفذيها قبل تشكيل الحكومة الجديدة، اعادة الاوضاع في ابين الى ما كانت عليه في السابق، وانهاء التوتر الحاصل بين الشرعية والانتقالي.

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وتشمل خطوات ما قبل تشكيل الحكومة إخراج القوات العسكرية من العاصمة المؤقتة عدن إلى معسكرات خارج المدينة.

وذكرت المصادر، أن تفعيل المؤسسات الحكومية، وبدء ممارسة مهامها من عدن تعد من اهم الخطوات الحالية لتطبيق اتفاق الرياض، وقبل تشكيل الحكومة المزمع تشكيها خلال 30 يوما.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد كلف رئيس الوزراء معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوما بموجب الآلية التي قدمتها السعودية ووافقت عليها الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيآ.