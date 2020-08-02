شكرا لبحثكم عن خبر اكتشاف جديد .. علامات جديدة تظهر على الفم تنبئك بالإصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لم تنجح جهود العلماء المتواصلة من أجل كبح جماح فيروس كورونا المستجد المعروف اصطلاحيا بـ «كوفيد-19»، عبر لقاح ينهي هذا الكابوس الذي يصيب الملايين، ويحصد أروح الآلاف ليل نهار حول العالم.

وتوصل مجموعة من العلماء الإسبان إلى ظهور أعراض جديدة على الفم والتي تدل على إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتختلف عن الأعراض التقليدية الأخرى المصاحبة للوباء

ولذا فإنه من الضروري أن يواكب الشخص المعلومات الجديدة التي تُنشر عن فيروس كورونا «كوفيد-19» يوميا، وأن يظل يقظا ومتنبها لأية أعراض جديدة قد تظهر عليه بين الحين والآخر حتى يتمكن من السيطرة على فيروس كورونا كوفيد 19 حال نجاح الأخير في اختراق جسده، ومن ثم تزداد فرص الشفاء من هذا الوباء القاتل.

وخلصت نتائج دراسة بحثية إسبانية حديثة إلى ظهور أعراض جديدة في منطقة الفم والتي ترتبط بقوة بالإصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، موضحة أن تلك الأعراض تتمثل في آفات الفم وبقع مميزة على الحنك بين الكثيرين من المصابين بالفيروس، بحسب ما نشرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

ووجد الباحثون أن ثلث المصابين بفيروس كورونا «كوفيد-19» ممن تظهر عليهم أعراض الطفح الجلدي على الذراع والأرجل، يكونوا أكثر عُرضة أيضا لظهور علامات واضحة على سقف الفم.

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والأكثر من ذلك أن تلك البقع عادة ما تظهر بعد مضي أسبوعين من ظهور الأعراض الأكثر شيوعا المصاحبة لفيروس كورونا «كوفيد-19» مثل الحمي أو ضيق التنفس.

وفي ضوء تلك النتائج قال فريق الباحثين من مستشفى جامعة رامون يا كاخال بالعاصمة الإسبانية مدريد إن الأطباء وأطقم التمريض ينبغي عليهم أن يفحصوا تجويف الفم للمرضي المصابين بفيروس كورونا «كوفيد-19» أو حتى هؤلاء المشتبه في إصابتهم بالمرض لمعرفوة ما إذا كانت تظهر عليهم تلك الأعراض.

وفحص الباحثون 21 من المصابين بفيروس كورونا «كوفيد-19» في المستشفى، ممن تظهر عليهم أعراض الطفح الجلدي خلال الفترة من الثلاثين من مارس وحتى الثامن من أبريل 2020.

وظهر على 6 مصابين بفيروس كورونا «كوفيد-19» متلازمة الطفح- طفح يشبه البقع الصغيرة ويظهر عادة في الأغشية المخاطية مثل الفم والأنف والحلق.

وقال الباحثون: «وجود طفح هو علامة قوية على وجود مرض فيروس كورونا كوفيد 19، بأكثر من كونها تفاعل ناتج عن تناول دواء أو عقار».

وحذر الباحثون من أن الكثير من مصابي فيروس كورونا «كوفيد-19» لا يتم إخضاعهم لفحص الفم لعوامل تتعلق بالسلامة، وهو ما قد يكون عائقا أمام الكشف المبكرة عن الإصابة بالوباء.

وتتراوح الاعراض التي تظهر على مصاب فيروس كورونا «كوفيد-19» من خفيفة مثل السعال المتواصل وارتفاع في درجة الحرارة وتغير أو فقدان حاستي الشم والتذوق، إلى متوسطة مثل الشعور بالتعب والإرهاب وآلام في العضلات، وشديدة مثل ضيق التنفس وآلام حادة في الصدر والعضلات.