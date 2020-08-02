شكرا لقرائتكم خبر عن من هو المسؤول العسكري الكبير الذي فر هاربا إلى إسطنبول .. وماذا فعلت به تركيا عقب وصوله ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استلمت الجزائر من السلطات التركية، المساعد الأول المتقاعد قرم?ط بونويرة، الفار من الجزائر على أن يمثل أمام قاضي التحق?ق العسكري يوم الاثن?ن المقبل.

ووفقا لصحيفة "الشروق" المحلية، فب?ان لمصالح الأمن أكد أنه "بأمر من رئ?س الجم?ورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبالتنس?ق ب?ن مصالحنا الأمن?ة ومصالح الأمن الترك?ة تم تسل?م واستلام المساعد الأول المتقاعد قرم?ط بونويرة الفار من بلده، والذي س?مثل أمام قاضي التحق?ق العسكري يوم الاثن?ن".

ويواجه العسكري السابق قرم?ط بونويرة ت?ما ثق?لة متعلقة بالإختلاس وتسريب وثائق ومعلومات سرية من وزارة الدفاع الوطني، كما دخل المعني في اتصالات مع أشخاص ?ارب?ن من العدالة مق?م?ن في الخارج قصد تسريب ونشر المعلومات والوثائق السرية.

وكان بونويرة يشتغل كرئ?س أمانة رئيس أركان الجيش الوطني السابق، المرحوم الفريق أحمد قايد صالح، واستغل المعني منصبه للحصول على أملاك عقارية وأموال داخل وخارج الوطن.