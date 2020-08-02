شكرا لمتابعة خبر عن الارصاد الجوي يحذر من هطول أمطار غزيرة على 10 محافظات خلال الساعات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقّع مركز الأرصاد الجوي، اليوم الأحد، بهطول أمطار غزيرة متفاوتة الشدة ومتوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بالعواصف الرعدية، على عشر محافظات.

وقال المركز في نشرته، أن هطول أمطار سيكون على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 الساعة المقبلة، متفاوتة الشدة “متوسطة إلى غزيرة”، مصحوبة بالعواصف الرعدية مع رياح نشطة السرعة من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً وتمتد إلى الهضاب الداخلية لمحافظات “مأرب، الجوف، البيضاء، شبوة وحضرموت”.

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وأضاف "احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة “متوسطة إلى غزيرة” على السواحل الغربية أثناء الليل والصباح الباكر وتمتد إلى المناطق الداخلية منها، وهطول أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية".

وتابع، المركز بهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من صحاري محافظات “حضرموت وشبوة ومأرب والجوف”.

وحذر المركز المواطنين بالمناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، خاصة وأن الأرض رطبة ومشبعة بمياه الأمطار، ما يسهل تدفق السيول .. ناصحاً بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والحذر من الانهيارات الصخرية والطينية والانخفاض في الرؤية الأفقية في الطرق والمنعطفات الجبلية ولفت إلى هطول أمطار خفيفة على أرخبيل سقطرى.

ونبه مرتادي البحر وربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية وأعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية لليمن.