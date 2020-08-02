شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : نائب مدير مكتب الرئيس هادي يتهم الامارات بتدمير وتعطيل المنشآءات النفطية .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مقربة من رجل الأعمال اليمني ،نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية الشيخ احمدالعيسي إن التحالف يصر على إبقاء قواته العسكرية والموالية لها، في ميناء بلحاف بمحافظة شبوة وغيرها من المناطق النفطية في شبوة وحضرموت ومأرب ..

ونقل موقع العربي الجديد عن المصادر قولها، إن القوات الإماراتية وبموافقة السعودية حولت الميناء الذي يضم أكبر مرفق لتصدير الغاز المسال الى ثكنة عسكرية ومركز لتدريب القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي..

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وبحسب مصدر في الشركة اليمنية للغاز، فإن جهات تابعة للتحالف عطلت أنابيب وخطوط الربط بين مواقع انتاج الغاز في قطاعات 18 النفطية بمأرب..

وأضاف أن تعطيل وتدمير هذه المنشآت الاستراتيجية، ضاعف من خسار اليمن، إلى جانب فقدان الأسواق الدولية التي كانت تستوعب الغاز اليمني..

وسبق أن صرح محافظ شبوة، محمد بن عديو بأن قوات التحالف وفي مقدمتها الامارات التي تسيطر على ميناء بلحاف ترفض المغادرة والسماح للحكومة اليمنية باستئناف عملية التصدير.