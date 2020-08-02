شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تضاربت الانباء حول استضافة الفنانة المصرية علا غانم في برنامج المقالب " رامز مجنون رسمي " الذي بثته قناة MBC خلال ايام شهر رمضان الماضي. قناة على اليوتيوب، تحمل اسم "معلومة في كتاب"، نشرت مقطع فيديو، قالت خلاله ان رامز جلال استضاف فعله الفنانة علا غانم في برنامجه رامز مجنون رسمي، لكن الحلقة لم يتم اذاعتها بطلب من الفنانة علا. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • بقميص مفتوح وبدون حمالة صدر .. مذيعة فاتنة الجمال تقدم نشرة الأخبار وهي شبة عارية من اجل جذب المشاهدين... شاهد الفيديو • النجمة "أمل الشهراني" والمقاطع الاباحية .. ظهور جديد وصادم ومفاجأة غير متوقعة للفتيات السعوديات ..شاهد • قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد • شاهد أول صورة للنجمة الجديدة لمسلسل "باب الحارة" ..فنانة متحولة جنسيا لم يستطع المخرج تمالك نفسه امام جسمها المثير .."صور" • عائلة سعودية تتعرض لموقف مرعب في أول أيام العيد ..خرجو لذبح الأضحية في حوش المنزل فوجدو "اسداً" بدلاً عنها ..شاهد الفيديو • مشهورة سعودية مع صديقتها في وضعيات مخلة برفقة شباب بأحد الاستراحات .. ملابس مثيرة للغرائز وفضيحة لم يتوقعها السعوديون ..والمفاجأة من هي الفتاة ..شاهد الفيديو • نجمة مسلسل أرطغرل تستفز جمهورها وتنشر صورتها شبه عارية ..كشفت عن مناطقها الحساسة وتفاصيل جسمها المثير ..شاهد Advertisements • شاهد ..فيديو فاضح لمذيعة تلفزيونية شهيرة يهز الوسط الاعلامي .. ما حدث لم يكن يتخيله أحد !! • السعودية الهاربة رهف القنون تنشر صور فاضحة بمناسبة العيد .. ظهرت بدون حمالة صدر وقالت "لم أخلق لأكون خفية" ..شاهد • شاهد ..من هي الفنانة المثيرة التي تمنى الزعيم " عادل إمام " أن يحط رأسه على صدرها .."فيديو " • هل تذكرون النجمة السورية التي لعبت دور "سارة" في مسلسل باب الحارة ..شاهدو فضيحتها الصادمة في احد الفنادق ..كشفت عن مفاتنها بطريقة مثيرة .."فيديو" • ياسمين صبري تبهر الجمهور باطلالة جينز غير مسبوقة (شاهد) • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وبحسب الفيديو فقد تعرضت الفنانة علا غانم لكسر في انفها اثناء سقوطها في بركة الماء، وهو الجزء الاخير من الحلقة، وحدث لها نزيف، وهو ما دفعها لرفع قضية على رامز جلال، والاعتراض على اذاعة حلقتها. شاهدو الفيديو:

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كانت هذه تفاصيل خبر قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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