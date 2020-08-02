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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:معجزة إلهية لاتخطر على البال وقعت في هذه المحافظة اليمنية وأذهلت الرئيس هادي وعبد الملك الحوثي وحتى الملك سلمان..شاهد المعجزة ( صورة )

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