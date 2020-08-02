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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا..الرئيس هادي يباغت الجميع ويقدم استقالته من الرئاسة ويعلن رغبته في مغادرة الرياض بشكل نهائي

قال العيدروس ابو فتحي في منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي ان الرئيس هادي سيقدم استقالته من كرسي الرئاسة ويتوجه الى كندا لقضاء ما تبقى له من العمر .

فيما سخر الناشط عبد الحكيم او راغب من المنشور وقال " ما يكفي الرئيس هادي انهم اهانوه في السعودية حتى يتوجه الى كندا ليلحق بالهاربة رهف القنون لتكمل ما نقص وتهين هادي الذي ظل طوال حياته هاربا من الجنوب الى الشمال ومن الشمال الى السعودية ومن السعودية الى كندا ولا ندري متى سوف يستقر ويعيش كما يعيش الاخرين .

المنشورات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت عقب التغريدة التي نشرها عبد العزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب ومستشار الرئيس هادي .

وكان المستشار الرئاسي ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جُباري قد رد على الإساءات التي يتعرض لها فخامة الرئيس عبدربه منصور ونائبه وقيادات يمنية .

وقال المستشار جُباري إن الإساءة التي يتعرض لها الرئيس هاني وقيادات في الدولة من قبل مسئولين وسياسيين وإعلاميين خليجين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة .

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وأشار الجُباري إلى أنه لن يوقف الإساءات الخليجية غير عودة الرئيس هادي وجميع قيادات الدولة اليمنية إلى أرض الوطن، مشيراً إلى المثل الذي يقول :"من خرج من داره قل مقداره".

واضاف جُباري بالقول :"الإساءة للرئيس والنائب والقيادات اليمنية ليست جديدة ولن تكون الأخيرة وتصريح السفير حول طريقة خروجهم من صنعاء إحداها".

وتابع بالقول :"يقال من خرج من دارة قل مقداره.. يا فخامة الرئيس عودوا تعود كل القيادات اليمنية".