شكرا لمتابعة خبر عن شابة يمنية من هذه المحافظة تتعرض للاغتصاب في بلد عربي..وصدمة كبيرة لليمنيين لأن الشرطة اطلقت سراح المجرم وسجنت الفتاة المغتصبة ( صورة صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شابة يمنية من هذه المحافظة تتعرض للاغتصاب في بلد عربي..وصدمة كبيرة لليمنيين لأن الشرطة اطلقت سراح المجرم وسجنت الفتاة المغتصبة ( صورة صادمة )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شابة يمنية من هذه المحافظة تتعرض للاغتصاب في بلد عربي..وصدمة كبيرة لليمنيين لأن الشرطة اطلقت سراح المجرم وسجنت الفتاة المغتصبة ( صورة صادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.