ناشطون يطلقون حملة الكترونية لإحياء الذكرى4 لجريمة غدر الحوثيين بحق بمشائخ البيضاء

يطلق ناشطون مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الرابعة للجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق أربعة من مشائخ قبائل أل عمر مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وتهدف هذه الحملة لكشف وفضح الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أبناء المحافظة والوطن وإيصال ذلك للرأي العام المحلي والدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية تحت هاشتاق: "#اربعه_اعوام_على_الغدر_بمشايخ_البيضاء".

وتأتي هذه الحملة التي دعا لها ناشطون حقوقيون وإعلاميون ومثقفون لكشف وفضح الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أبناء اليمن وإيصالها إلى الرأي العام المحلي والدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية.



ودعا القائمون على الحملة الصحفيين والإعلاميين والناشطين والحقوقيين والقائمين على وسائل الإعلام المختلفة التفاعل مع الحملة.