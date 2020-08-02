الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار والأجواء الغائمة ويحذر من تدفق السيول



توقع مركز الأرصاد الجوية اليوم الأحد استمرار الأجواء الغائمة خلال الـ 24 الساعة القادمة وهطول الأمطار في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، محذرا من تدفق السيول والانهيارات الصخرية.



وحذر المركز – في نشرته الجوية – "أن الارض ستكون رطبة ومشبعة بمياه الامطار مما يسهل في تدفق السيول، ينصح بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والحذر من الانهيارات الصخرية والطينية والانخفاض في الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية".



كما حذر مرتادي البحر وربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية لبلادنا.



وتوقع اجواء غائمة بوجه عام وهطول امطار متوسطة الى غزيرة، مصحوبة بالعواصف الرعدية مع رياح نشطة السرعة على المرتفعات الجبلية، من صعدة شمالا الى تعز ولحج جنوبا، وتمتد الى الهضاب الداخلية لمحافظات (مأرب، الجوف، البيضا، شبوة، وحضرموت).



والمناطق الساحلية أيضاَ أجواء غائمة مع احتمال هطول امطار متفاوتة، على السواحل الغربية اثناء الليل والصباح الباكر وتمتد الى المناطق الداخلية منها، وهطول للأمطار المتفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية والرياح نشطة السرعة.



أما المناطق الصحراوية فستكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة مع تشكل السحب الركامية التي يرافقها هطول امطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية احيانا على اجزاء من صحاري محافظات (حضرموت وشبوة ومارب والجوف) والرياح معتدلة الى نشطة السرعة.



وفي أرخبيل سقطرى، متوقع أجواء غائمة جزئيا مع هطول للأمطار الخفيفة والرياح جنوبية غربية نشطة إلى شديدة قد تصل سرعتها الى 35 عقدة.