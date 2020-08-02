شكرا لبحثكم عن خبر الاسماك تغادر سد مارب بسبب الفيضان لاول مرة .. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، صور لاسماك، قالوا أن السيول جرفتها إثر فيضانات سد مارب.

وذكروا بأنهم عثروا على أسماك بوادي عبيدة خرجت بسبب فيضان السد.

وكان محافظ محافظة مارب، اللواء ‎سلطان بن علي العرادة، وجه أمس السبت، وبشكل عاجل ببدء العمل في فتح ممر آمن للمحاصرين في روضة -ذنة بمديرية صرواح بعد السيول التي فاض بها سد مارب من الجهة الجنوبية؛ وفقا لمصادر محلية.

Advertisements

و تزايدت المخاوف حول احتمالية انهيار سد مارب التاريخي، جراء السيول الجارفة التي لم يشهدها اليمن منذ عقود طويلة، حيث تصاعدت كمية المياه التي استقبلها خلال الأيام الماضية حتى زادت عن المستوى الطبيعي لأول مرة منذ إعادة بنائه عام 1986.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، تداولها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، سيولا جارفة فاضت من ممرات سد مأرب باتجاه وادي عبيدة، بعد ارتفاع منسوب المياه في السد لأول مرة في تاريخه.

وأعلنت السلطة المحلية بالمحافظة أن السد استقبل 270 مليون متر مكعب من السيول الناتجة عن تساقط الأمطار الغزيرة على الجبال المحيطة بالسد إلا أن الكمية تزايدت بفعل استمرار هطول الأمطار ما أدى إلى فيضان السد من الممرات المخصصة لتصريف الكميات الزائدة عن قدرة السد على الاستيعاب.