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هادي يوجه بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإغاثة المتضررين والنازحين جراء الأمطار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

هادي يوجه بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإغاثة المتضررين والنازحين جراء الأمطار

متابعات_ الخليج 365

وجه  الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، محافظي مأرب وأبين والضالع وحجة وباقي المحافظات المتضررة من الأمطار والسيول، بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإغاثة المتضررين والنازحين وساكني الخيام لتجاوز تبعات اثار الامطار والسيول التي تشهدها بلادنا في عددا من المحافظات والمناطق وما ترتب عنها من تداعيات واضرار.

 

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وشدد  الرئيس ، خلال اتصالاته بالمحافظين، على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والحصر والمواساة لكل الضحايا، وحصر الأضرار المترتبة على ذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا للطوارئ.

 

كما وجه ،رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، بتسخير كافة الوسائل والإمكانات لتجاوز هذه المحنة مع التأكيد على أهمية مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستمراريتها من قبل كافة المواطنين والأجهزة المعنية..مؤكداً حرص واهتمام الدولة بمعالجة كافة الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار في عدد من المحافظات..مناشداً مختلف المنظمات والجهات المعنية في الداخل والخارج على تقديم المساندة والدعم المأمول.

 

من جهتهم، عبر محافظو المحافظات عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام فخامة الرئيس ومتابعته المستمرة لمختلف التطورات في أرجاء الوطن ..مؤكدين حرصهم على تقديم كافة التسهيلات للمتضررين ومعالجة الصعوبات التي تواجههم تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

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