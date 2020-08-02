النقيب : فور إعلان آلية تنفيذ إتفاق الرياض إرتفع مستوى التنسيق بين الإخوان والحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي باسم المنطقة الرابعة، وجبهة أبين، النقيب، محمد النقيب، إرتفاع مستوى التنسيق بين ميليشيا الإخوان الإرهابية وميليشيا الحوثي الإنقلابية .

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وقال النقيب في تغريدة له بتويتر، "فور إعلان آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض إرتفع مستوى التنسيق بين المليشيات الاخوانية الارهابية وربيبتها الحوثية الى ما يشبه المليشيات المشتركة" .

وأضاف "في جبهة ابين صعدت مليشيا الاخوان من خروقاتها الى تنفيذ هجمات فاشلة بالتزامن مع تصعيد فاشل لمليشيا الحوثي بجبهة كرش والضالع والساحل الغربي"