الوزير عسكر يبارك للإمارات نجاحها في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بارك وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، لدولة الإمارات العربية المتحدة نجاحها في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي .



وقال عسكر في تغريدة له بتويتر، "نبارك للأشقاء في #الإمارات قيادة وشعبا هذا الإنجاز العلمي والعربي الكبير والذي سيشكل رافداً جديداً من روافد الطاقة النظيفة" .

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واضاف أن هذا الإنجاز يعزز فكرة التنمية المستدامة، وسيعمق الخبرة العربية ومنها اليمنية في مجال استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية .. متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتوفيق.

وأعلنت الإمارات، أمس، عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي .

ونجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح