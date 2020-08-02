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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: بن زايد يصعق الملك سلمان وولي عهده بضربة موجعة جعلت عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم يطيرون فرحا.. لن تصدق ماذا فعل بن زايد

في الوقت الذي تعلم الامارات ان إيران هي العدو اللدود لحليفتها السعودية وهي التي تمد الحوثيين بالمال والسلاح فإنها ضربت بعرض الحائط بكل هذه الامور ودعت الى علاقة متينة مع طهران .

وأكد وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد، على "ضرورة التعاون الاقليمي بين طهران وابوظبي، واستمرار المشاورات لتحويل التحديات الى فرص مواتية للبلدين". جاء ذلك في لقاء جرى الأحد 2 أغسطس عبر الفيديو كونفرانس بين وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي؛ تناول مستجدات التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة إرنا الإيرانية. =========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: عاجل: بن زايد يصعق الملك سلمان وولي عهده بضربة موجعة جعلت عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم يطيرون فرحا.. لن تصدق ماذا فعل بن زايد عاجل وفي غاية الخطورة: 4 دول عربية تتلقى صفعة موجعة من دولة خليجية ثرية وقرار مباغت يمنع عمالة هذه الدول من دخول أراضيها ..هل اليمن من بينها عاجل:قيادي جنوبي كبير يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة..الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية وقبض هذا الثمن مقدما عاجل:الرعب يجتاح أمريكا والرئيس ترامب يعلن حالة الطواريء..ليس بسبب كورونا

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