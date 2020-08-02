

فاض سد مأرب التاريخي (شرقي اليمن) اليوم الأحد للمرة الأولى منذ إعادة بنائه قبل 34 عاما، إثر سيول جارفة تشهدها المنطقة، منذ أسابيع.



وقال مدير مشروع سد مأرب أحمد العريفيإن "سد مأرب بدأ بالفيضان لأول مرة منذ إعادة بنائه في عام 1986، بعد تجاوز منسوب المياه حاجز الـ550 مليون متر مكعب"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".



وتتنامى مخاوف بشأن احتمال انهيار السد التاريخي، على خلفية ارتفاع منسوب المياه جراء السيول الجارفة التي تشهدها المنطقة الشرقية من اليمن منذ أيام.



إلا أن مدير مشروع السد أكد أن "الوضع لا يزال مطمئنًا رغم بدء فيضان السد".



ووفق شهود عيان "تستمر مياه السد بالفيضان لليوم الثاني من الجهة الشرقية عبر المنفذ المخصص لخروجها في حالة امتلاء السد".

ويتسع السد النحو 400 مليون متر مكعب من المياه في حال التشغيل العادي، غير أن الفيضان النادر أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمنازل والمزارع بمديرية الوادي محافظة مأرب، شرقي البلاد.



ويعود تاريخ سد مأرب إلى القرن الثامن قبل الميلاد، إذ تعرض طوال تاريخه لعدة انهيارات، فيما أعيد بناؤه عام 1986 بتنفيذ شركة "دغوش" التركية.

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى منذ 34 عاماً.. فيضان "سد مأرب" إثر ارتفاع منسوب الماء بعد سيول جارفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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