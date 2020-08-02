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وكيل محافظة ذمار يؤكد أن لا خيار أمام اليمنيين سوى مقاومة الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

وكيل محافظة ذمار يؤكد أن لا خيار أمام اليمنيين سوى مقاومة الحوثي

متابعات_ الخليج 365

قال وكيل محافظة ذمار فضل الحربي "لا خيار أمام اليمنيين سوى مقاومة مليشيات التمرد الحوثية والتصدي لانقلابها الدموي على الدولة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية المخطوفة وتحرير كافة الأراضي اليمنية من سيطرتها" .

 

وأشاد الوكيل الحربي في كلمته خلال المهرجان العيدي الذي نظمته هيئة الاسناد الشعبي بالمحافظة ، بالانتصارات العظيمة التي يسطرها ابطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية الشجعان في كافة الجبهات وهم يدافعون عن الوطن ومقدراته ومكتسباته الوطنية باذلين أرواحهم ودمائهم رخيصة في معركة حماية الثورة والجمهورية واستعادة الدولة اليمنية .

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وأكد ان الاجيال القادمة ستتذكر بكل فخر واعتزاز تلك التضحيات العظيمة التي يقدمها أبطالنا في الجبهات في مواجهة مشاريع التخلف والفوضى والتصدي للأطماع الفارسية التوسعية وطي صفحة الماضي المظلم الذي أطاح به اليمنيون في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة..مستعرضاً التضحيات التي قدمها أبناء محافظة ذمار ولا يزالوا بقوافل الشهداء والجرحى الذين سقطوا من خيرة أبناء المحافظة في مواجهة انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة الشرعية وفي سبيل تحرير الاراضي اليمنية واستعادة العاصمة صنعاء وكافة المحافظات .

 

من جهته أوضح عبدالاله المقدشي، في كلمته عن مشائخ ووجهاء المحافظة أن أبناء محافظة ذمار بكافة مكوناتهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي للعبور باليمن نحو بر الامان والمضي قدما نحو بناء المستقبل الزاهر في ظل دولة اتحادية عادلة تعيد لليمن مكانته .

 

وأكد المقدشي موقف أبناء ذمار الثابت والراسخ في دعم ومساندة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركتهم الوطنية ضد المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران والاستمرار في رفد الجبهات بالمقاتلين وقوافل الامداد المتنوعة حتى تحقيق النصر على المليشيات الباغية

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