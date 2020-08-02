شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة السبيل تدشن توزيع مشروع الأضاحي على الأسر الأشد فقراً في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية بمحافظة المهرة ،اليوم، توزيع مشروع الأضاحي لهذا العام على الأسر الأشد فقراً في مديريات الغيضة ، وحوف ، والمسيلة.



وأوضح رئيس مؤسسة السبيل سالم السقاف ،بإن مشروع توزيع الأضاحي بتمويل كويتي استفاد منه 1250 اسرة منها 25 اسرة نازحة حجزتهم السيول في مديرية المسيلة..مثمناً الدعم الكويتي للشعب اليمني في الجانب الإغاني والإنساني.

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