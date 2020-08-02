شكرا لبحثكم عن خبر تحذير .. وقود كهرباء عدن على وشك النفاذ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تاريخ 5 اغسطس موعد نفاذ الكمية المتبقية من وقود المازوت بمحطة توليد الحسوة وفي حالة تزويد المحطة بالمازوت الكافي سترتفع قدرتها التوليدية من 23 الى 54ميجا.. مالم فان المواطنين في عدن ولحج وابين سيعانون اشد المعاناة جراء تفاقم الانطفاءات مع الارتفاع الشديد في درجه الحرارة أتمنى ان تصل رسالتي لتفادي إي معاناة قد تحدث بسبب نفاذ وقود الكهرباء..

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