شاهد .. التحدي الكبير الذي ينتظر المحافظ الجديد لعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - أثار بناء عشوائي في نفق القلوعة بمديرية التواهي بالعاصمة عدن جدلا واسعا في منصات شبكة التواصل الاجتماعي. وشرع نافذون بالبسط العشوائي في اطراف نفق القلوعة وسط صمت مطبق من قبل الجهات المختصة. Advertisements وقال نشطاء امام (لملس) المحافظ الجديد هذا الموقع المجاور لمقر مجلسه. وطالبوا عليه ان يتجرى ويمسح هذا المبنى العشوائي الذي شوه الموقع اذا كان فعلاً لديه توجه صادق في إصلاح الامور التي شوهت عدن وعبث بسواحلها وجبالها وكل شي جميل في هذه المدينة الحضارية التي عرفت نظام التخطيط. الحضري للمساكن قبل قرن من الزمن.

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