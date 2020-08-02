الزبيدي يكتب عن الشهيد أبو اليمامة في الذكرى الأولى لإستشهاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، كلمات موجزة بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد القائد العميد منير محمود أبو اليمامة، قائد اللواء الأول دعم وإسناد .



وجدد اللواء عيدروس في كلماته العهد بالسير والتضحية في سبيل الجنوب وحريته واستعادة السيادة كاملة غير منقوصة.

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وقال "مرت الذكرى الاولى لرحيل أخي منير محمود ابو اليمامة ، القائد الذي لن يتكرر ، ننحني إجلالًا أمام عظمة الشهيد وهو في طليعة الأبطال ممن ضحوا بارواحهم لأجل الوطن ، بعد أن تعملق ماردًا في مواجهة الإرهاب وطرد الغزاة ، عزمًا وشجاعة ونكرانًا للذات، حتى سمت به الشهادة، عريسًا مكللًا بغار المجد والكرامة والعنفوان" .

واضاف "ونحن اليوم نعيش وبعد مرور عام كامل وكنا ولا زلنا نقتبس منه معاني البطولة والشهامة والعنفوان، كما نستلهم منه عطاء الروح والدم، ونؤكد دائما أن في سبيل الجنوب وحريته واستعادة السيادة كاملة غير منقوصة، تهون أغلى التضحيات وترخص المهج والأرواح" .

وتابع "ونجدد العهد لرفاقه الابطال في ساحات الوغى ونجدد الوفاء بذكرى رفيقنا في السلاح الشهيد منير محمود، تكريمًا للمبادئ التي نشأ الأبطال عليها، والتي زرعها لدى كلّ من رافق مسيرته الحافلة بالبطولات والانجازات"