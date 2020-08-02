شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع لحوم الأضاحي لأكثر من ألف اسرة من سكان مديريات وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذت مؤسسة غراس التنموية بمدينة تريم محافظة حضرموت ،اليوم ،مشروع توزيع لحوم الأضاحي للعام 2020م الذي استفاد منه الف و 150 اسرة من سكان مديريات وادي حضرموت بدعم من مؤسسة صنائع المعروف الإنسانية - المكلا.



وأوضح رئيس مؤسسة صنائع المعروف أحمد غانم وفقا لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن المؤسسة تهدف من خلال هذا المشروع الى إرساء قيم الإنسانية ومواساة الأسر الفقيرة، وسد إحتياجهم من اللحوم في أوقات الأعياد والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.

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