قرى ومزارع المواطنين في الجبلية جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

تعرضت قرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لعمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.



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مصادر محلية أفادت أن مليشيات الحوثي قصفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 وسلاح م.ط 23، في الوقت نفسه فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5.

وأضافت المصادر ان الإستهداف تبعة عمليات قنص حوثية على المواطنين المارة في الطرقات، مما سادت حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي واعاقت تنقلهم.

هذا وقد رفعت مليشيات الحوثي من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية في مختلف مديريات الحديدة دون اكتراث لقداسة أيام عيد الأضحى المبارك، وفي ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي.