شكرا لبحثكم عن خبر تونس.. نجاح أول عملية قيصرية لسيدة مصابة بكورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سجل مستشفى تونسي، الجمعة، ولادة امرأة تونسية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عن طريق عملية جراحية قيصرية.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، فإن فريقا طبيا أشرف على ولادة المرأة التي كانت حاملا في أسبوعها التاسع والثلاثين.

وأورد المصدر أن العملية التي أجريت في العاصمة تونس تمت بنجاح، كما أن الرضيع يتمتع بصحة جيدة، ووزنه يصل إلى 2.9 كيلوغرام، ومن المرتقب أن تجرى له تحاليل للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

وأشاد مدير الهياكل الصحية في وزارة الصحة التونسية، محمد مقداد، في تصريح صحفي، بنجاح العملية، واصفا إياها بالإنجاز.

وجرت العملية في مستشفى وسيلة بورقيبة في العاصمة التونسية، وقال مقداد إن جهودا كبرى تظافرت لأجل إنجاح هذه الخطوة الطبية.

Advertisements

وسجلت تونس 1552 إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي 51 منهم، بينما تماثل 1217 للشفاء.

وعلى صعيد آخر، شهد مطار تونس قرطاج حالة من الهلع بين الموظفين، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة 14 منهم بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت مصادر تونسية.

وقالت المصادر إن الموظفين يخشون تفشي عدوى وباء "كوفيد-19" وخروجها من أسوار المطار، لتطال عائلاتهم.

وخصصت الجهات المختصة فريقا طبيا للوقوف على حقيقة الوضع، ولعقد جلسة طارئة بحثا عن حلول عاجلة لاحتواء الأزمة.

والأربعاء، قال آمر مطار تونس قرطاج الدولي، ناجي زيتون، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن 10 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا، لافتا إلى أنهم يعملون في القسم الخاص بخدمات الكراسي المتحركة بالمطار.