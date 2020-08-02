شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القديمي يشيد بجهود أبطال القوات المشتركة في الدفاع عن المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، بجهود أبطال القوات المشتركة في التصدي لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً ،والدفاع عن المناطق المحررة في المحافظة.

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جاء ذلك خلال زيارته ،اليوم، للمرابطين من القوات المشتركة في عدد من مواقع الجبهات العسكرية بمديرية حيس..ناقلاً لهم تهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،ومحافظ المحافظة الدكتور الحسن طاهر ،بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

كما تفقد الوكيل القديمي ، سير العمل في المجمع الحكومي و مستشفى حيس ومشروع مياه حيس الذي قيد الانشاء ، واستمع من مدير عام المديرية مطهر القاضي ونائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد حمنه ،الى شرح موجز عن ماتم ترميمه في المجمع ومشروع المياه بدعم من السلطة المحلية ،ومستوى الخدمات التي يقدمها مستشفى حيس للمرضى.