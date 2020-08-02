اخبار الخليج / اخبار اليمن

القديمي يشيد بجهود أبطال القوات المشتركة في الدفاع عن المناطق المحررة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القديمي يشيد بجهود أبطال القوات المشتركة في الدفاع عن المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

القديمي يشيد بجهود أبطال القوات المشتركة في الدفاع عن المناطق المحررة

متابعات_ الخليج 365

أشاد وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، بجهود أبطال القوات المشتركة في التصدي لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً ،والدفاع عن المناطق المحررة في المحافظة.

Advertisements

 

جاء ذلك خلال زيارته ،اليوم، للمرابطين من القوات المشتركة في عدد من مواقع الجبهات العسكرية بمديرية حيس..ناقلاً لهم تهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،ومحافظ المحافظة الدكتور الحسن طاهر ،بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

 

كما تفقد الوكيل القديمي ، سير العمل في المجمع الحكومي و مستشفى حيس ومشروع مياه حيس الذي قيد الانشاء ، واستمع من مدير عام المديرية مطهر القاضي ونائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد حمنه ،الى شرح موجز عن ماتم ترميمه في المجمع ومشروع المياه بدعم من السلطة المحلية ،ومستوى الخدمات التي يقدمها مستشفى حيس للمرضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القديمي يشيد بجهود أبطال القوات المشتركة في الدفاع عن المناطق المحررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا