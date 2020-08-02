قائد محور الضالع يطلع على مجمل التطورات الميدانية ويبارك اتفاق الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 الضالع - الخليج 365 اطلع العميد الركن مظلي هادي العولقي قائد محور الضالع قائد اللواء 30مدرع على سير الخطط العملاتية في جبهات القتال شمال وغرب محافظة التي ينفذها الجيش والمقاومة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

فيما نقل تهاني وتبريكات القيادة السياسية وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة للمرابطين في مختلف جبهات القتال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. Advertisements وأشاد قائد المحور بالبطولات التي يسطرها الأبطال المرابطين على مختلف جبهات المحافظة. وثمن دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفها الى جانب الشعب اليمني في مختلف الأصعدة والظروف. فيما بارك باتفاق الرياض التاريخي الذي يعمل على رأب الصدع وتوحيد الصف ضد العدو الحقيقي المتمثل بمليشيا الحوثي. هذا ورافق العميد العولقي مستشارة العقيد احمد يونس وعدد من القيادات العسكرية.

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