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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام سيئون ينعي رحيل مدير الأمن والشرطة بمديرية سيئون العقيد جعفر بن كده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
نعى مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري رحيل مدير إدارة الأمن والشرطة بمديرية سيئون العقيد جعفر سالم بن كده و الذي وافته المنية اليوم السبت بعد ألم مفاجئ ألم به.
وأعرب المدير العام لمديرية سيئون ونيابة عن أعضاء المكتب التنفيذي بالمديرية عن عميق الحزن والأسى لرحيل أحد الرموز والكوادر الأمنية والشرطوية التي احتضنتها مديرية سيئون وقد عمل الفقيد بكل إخلاص وتفاني في خدمة الجوانب الأمنية في ظل العواصف والأوضاع التي تمر بها المديرية والمحافظة.
لقد كان الفقيد نموذجا أمنيا لرجل الدولة عرف بشجاعته وإخلاصه وتجلى ذلك من خلال عمله في قيادة أمن سيئون في ظل ظروف بالغة الصعوبة وتحديات أمنية جسيمة يعيشها وادي حضرموت.
وقد تجرد الفقيد رحمه الله مع نخبة أخرى من زملاءه ومنتسبي الأمن بالمديرية في خدمة الأمن وتحقيق أقصى درجات السكينة العامة باذلا كل وقته في سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار الممكن مع كل المخاطر المحدقة.
وقد رفع مدير عام مديرية سيئون تعازيه الصادقة لأبناء الفقيد ولأسرته ومنتسبي إدارة أمن مديرية سيئون وزملاءه ومحبيه وقيادة الأمن والشرطة بالوادي والصحراء.
ان السلطة المحلية بمديرية سيئون ممثلة بمديرها العام والمكتب التنفيذي وهي تنعي رحيل العقيد بن كده , فإنها تسأل الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان , ويحقق لمدينة سيئون ما تصبوا إليه من أمان واستقرار وسلام.
أ. محمد عوض العامري
مدير عام مديرية سيئون
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