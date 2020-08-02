محافظ حضرموت يقوم بزيارات عيدية لعدد من الوحدات العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكري الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني يرافقه رئيس عمليات المنطقة العميد فيصل أحمد بادبيس و رئيس شعبة التوجيه العميد ركن صالح عمر المعاري امس بزيارات معايدة وتفقدية لعدد من الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة منها لواء الريان ولواء الأحقاف وشعبة الهندسة ومعسكر الضبه .



حيث كان في استقباله قائد لواء الريان العميد ركن خالد التميمي و قائد لواء الأحقاف العميد ركن غيثان البحسني ورئيس شعبة الهندسة العميد صالح هيثم المحضار ، وفي كلمته بلواء الريان نقل إليهم جميعاً قيادة وضباطاً وصف وأفراد تهاني وتبريكات القيادة السياسية والعسكرية العليا ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة .

و تطرق محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني في كلمته العيدية لكافة منتسبي تلك الألوية قيادة وضباط وصف وأفراد بتوجيهات وإرشادات عسكرية تهدف إلى الرفع من مستوى اليقظة والروح المعنوية المفعمة بحب الوطن والانتماء إليه ، وذلك بتجديد العهد لرفقاء النضال شهدائنا الأبطال الأبرار بالسير قدماً على خطاهم ، والتمسك بالهدف الذي ضحوا من أجله وقضوا عليه نحبهم والمتمثل في تثبيت الأمن والأمان واستقراره في أرضنا الغالية حضرموت الخير ، كي ينعم أهلنا وأبناؤنا وضيفنا الوافد إلينا بحياة كريمة تملؤها الطمأنينة والسكينة العامة ، وكذا الحفاظ على كل الإنجازات التي تحققت وستحقق بإذن الله تعالى ومن ثم بفضل الصمود والثبات والتضحيات من قبلنا في جيش النخبة الحضرمية أمل الأهل والأشقاء .

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وعليه دعاء القائد ” البحسني “إلى مزيد من اليقظة والحس الأمني المطلوب وحسن التعامل مع المواطن والوافد إلاّ الخارج عن القانون و الفرد النشاز كائن من كان يجب التعامل معه بشدة وحنكة عسكرية .

وأشاد القائد " البحسني " بجهود شعبة الهندسة ودورها الفعال والمحوري في القوات العسكرية وذلك خلال تفقده للشعبة .

مشدداً على على توخي الحيطة والحذر مع الأجسام الغريبة وكيفية التعامل معها وإبطال مفعولها .

كما أثنى على الجهود التي تبذلها وبذلتها قوات التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارت العربية المتحدة في دعم الشرعية من خلال البدء في تنفيذ إتفاق الرياض والذي من خلاله ستنطلق عجلة التنمية في المحافظات المحررة .

وفي الحفل الذي اقيم بلواء الريان القى قائد اللواء العميد ركن خالد التميمي كلمة رحب في مستهلها بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني مهنئناً إياه بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وقال العميد ركن التميمي إننا نثمن ما تقوم به قيادتنا الحكيمة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد جميعاً ، مؤكداً على الجاهزية العالية لدى قيادة وضباط وصف و الأفراد والإستعداد الدائم لتنفيذ المهام .

حضر حفل لواء الريان عدد من ضباط وصف ضباط وأفراد ألوية " الريان و الأحقاف و شعبة الهندسة