مقتل 15 حوثياً جراء قصف جوي بكتاف صعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

صعدة - الخليج 365

قتل 15 حوثياً، جراء قصف جوي نفذته مقاتلات التحالف العربي، في مربع الصوح "تبة المسطحة" بمديرية كتاف، التابعة لمحافظة صعدة، شمال اليمن.



وفقا للمصادر، استهدفت المقاتلات بغارة طقم تابع للمليشيات في "مثلث أم الرياح" ومصرع أكثر من 15 حوثيا كانوا على متنه.

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واستهدفت بغارة أخرى موقعا عسكريا للمليشيات في مركز مديرية كتاف ومصرع جميع من كانوا فيه، وبغارة أخرى تم استهداف مركز عمليات للمليشيات في نفس المديرية.

وكانت مدفعية القوات الحكومية في محور كتاف قد استهدفت يوم أمس مربض هاون تابع لمليشيات الحوثي، وموقع لإطلاق الكاتيوشا ومصرع جميع أفراد الموقع.

كما تمكنت كتيبة التدخل السريع في محور كتاف بالالتفاف على مجموعة متسللين للمليشيات وتم التعامل بالسلاح المناسب وسحق المجموعات المتسللة ولا زالت جثثهم مرمية في تلك المواقع، وتم اغتنام كافة أسلحتهم.