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المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت قرى سكنية في الجبلية جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت قرى سكنية في الجبلية جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران حوثية استهدفت قرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية جنوب الحديدة غربي اليمن.

 

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وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية على خط زبيد جنوب مديرية التحيتا، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة، وقذائف المدفعية على قرى ومزارع المواطنين الآمنين في الجبلية وسرعان ما أخمدها أبطال القوات المشتركة المرابطين لتأمين المنطقة.

 

 مؤكدا أن القوات المشتركة حققت بالسلاح المناسب إصابات مباشرة في مخابئ وتحصينات لبقايا جيوب المليشيات التابعة لإيران، موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصرها.

 

 هذا وقد تمكنت قناصة القوات المشتركة، في وقت سابق، من اصطياد رؤوس 5 من قيادات وعناصر مليشيات الحوثي في الساحل الغربي جراء استهدافهم للمواطنين والقرى السكنية.

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