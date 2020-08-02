سد مأرب يفيض لأول مرة جراء أمطار غير مسبوقة منذ عقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

الخليج 365 - مأرب

فاض سد مأرب خلال الساعات الماضية لأول مرة منذ إعادة إنشائه منذ 35 عاماً جراء تدفق مياه الأمطار والسيول عليه بكميات كبيرة، وسط تحذيرات من وصول مياه السد لمستوى قياسي غير مسبوق مع استمرار تدفق السيول، التي تشكل خطراً على السد والساكنين بجواره.



وسُجلت حالة مفيض المياه من منساح الروضة الواقع في منطقة حدير جان جنوب شرق السد، الجمعة، حتى وصلت المياه أطراف وادي عبيدة، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الأن.

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وتشهد محافظة مأرب والمحافظات المجاورة لها الأسبوع الماضي أمطارا غزيرة وصفت بغير المسبوقة منذ عقود سالت على إثرها سيول جارفة مع توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة القادمة.

وبحسب مهندس زراعي، فإن سد مأرب تحويلي وتخزيني في نفس الوقت يحوي ممرات آمنة للمياه في حال تدفقها على السد بكميات كبيرة كما هو حاصل اليوم بهدف تخفيف الضغط على مركز الحاجز المائي للسد.

وقدر أن تكون كمية المياه التي يحتجزها السد تبلغ 400 مليون متر مكعب من سعة البحيرة القصوى والبالغة 660 مليون متر مكعب، مشيراً إلى أن هذه الكمية غير المسبوقة من المياه على الرغم من فتح بوابة السد سابقاً ورفع كميات المياه الخارجة من قنوات التصريف وفق برنامج الري المعد من مكتب الزراعة بالمحافظة.

وأكد أن هذه المرة الأولى التي تفيض فيها المياه من هذا الممر منذ إعادة إنشاء السد على نفقة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان عام 1986