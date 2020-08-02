دعوة سعودية لقائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء طيمس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت مصادر محلية ان قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح محمد طيمس غادر امس السبت، إلى المملكة العربية السعودية.



وحسب مصادر محلية فإن اللواء صالح طميس قائد المنطقة العسكرية الأولى غادر اامس السبت، إلى الرياض، دون أن يفصح عن تفاصيل حول طبيعة الزيارة.

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وتأتي الزيارة بعد دعوة تلقاها طيمس من قيادة المملكة للتشاور حول تطبيق اتفاق الرياض الذي تم الاتفاق على تسريع الية تنفيذه قبل ايام بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي

وخلال الأيام الأخيرة، شهد الوضع الأمني في مدن وادي حضرموت استقرارا نسبياً بعد إجراءات اللجنة الأمنية المخولة من رئيس الجمهورية بحل المشاكل الأمنية في المحافظة.

وأرجع وكيل وادي حضرموت عصام الكثيري -في تصريحات صحفية- الاستقرار الأمني في مدن وادي حضرموت لجهود حملة الطوارئ الأمنية التي اتسقت مع التوجيهات الرئاسية التي أستندت إلى نتائج اللجنة الأمنية الحكومية التي زارت حضرموت في يونيو الماضي لوضع حلول للاختلالات الأمنية.

وكانت السلطة المحلية في حضرموت قد قامت بعدد من الإجراءات تضمنت تغيرات في الحواجز العسكرية، حيث جرى تسليمها لوحدات أمنية من أبناء محافظة حضرموت.