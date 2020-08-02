شكرا لبحثكم عن خبر إدخال فنانة عدنية غرفة العناية المركزة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعرضت الفنانة العدنية القديرة اكاذيب لدبحة صدرية عصر السبت وقد تم اسعافها من قبل زوجها واسرتها الذين ضلوا يلفون بها كل المستشفيات وتم رفض استقبالها وعلاجها بما فيها مستشفى الجمهوية بخورمكسر.

ذكرت ذلك المذيعة في قناة تلفزيون عدن خلود خيطة وقالت ان اكاذيب حالتها الحرجة وذهبوا بها للمستشفى الالماني الذي،طلب،الفين وخمسمئة دولار للغرفة وبعدها توجهوا الى مستشفى صابر ليتم وضعها بسرعة قصوى في العناية المركزة قبل ساعه منذ ان تعرضت للذبحة في الرابعة والنصف عصرا.

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واضافت خلود في منشور على صفحتها بالفيسبوك ان اكاذيب صوت عدني جميل قدمت لعدن اجمل الاغاني والاناشيد الوطنية وهي من الفنانات المظلومات العدنيات الكثيرات اللواتي همشن وانظلمن كثيرا في عهد عفاش ولم يجدن المكانة الحقيقيه التي يستحقونها كمبدعين واليوم تسقط اكاذيب تصارع المرض والموت ولا احد يلتفت.

ونسبت خلود نقلا عن أكاذيب كانت في غرفة الانعاش تبكي وتقول "ارجوكم كلموا الربان عبود خواجه هو يعرفني وتتلمذ وهو صغير على ايدينا قالت قولوا له اكاذيب تصارع الموت بدولة لا تعترف بالمبدعين والمخلصين والشرفاء".

وختمت خلو منشورها : "انا هنا اناشد كل جنوبي حر ان يمد المساعدة لهذه الفنانة العدنية القديرة.

ارجوكم قفوا مع صوت عدني جميل اطربنا وقدم الكثير للفن العدني الاصيل".